Липецк, , 16:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Спецсантехмонтаж». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, руководство фирмы скрывало деньги, за счёт которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Руководители знали о налоговой задолженности, но с апреля 2017 года по май 2019 года при расчётах с контрагентами скрыли от погашения недоимки по налогам и страховым взносам более 14 миллионов рублей. Следователи считают, что это было сделано умышленно, так как налоговая служба регулярно напоминала предприятию о долгах.

Сейчас следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность организации, допрашивают работников и контрагентов, а также выясняю, кто из должностных лиц был причастен к преступлению. При этом в ведомстве пояснили, что уголовное дело может быть прекращено, если компания выплатит долги, пени и штраф.