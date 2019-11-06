Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Петербургское правительство нарушило закон, когда предоставило участки на набережной реки Смоленки под застройку жильем под видом гостиниц. К такому выводу пришли в управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

Решение по делу огласили 6 ноября. Антимонопольщики полагают, что Смольный предоставил компании ООО «Новые территории девелопмент» преимущества в обход статьи 15 закона о защите конкуренции.

Так, статус стратегического инвестора компании «НТД» был присвоен без всяких оснований, считают в УФАС. А это в свою очередь привело к предоставлению инвестору без торгов земли под застройку на улице Кораблестроителей западнее пересечения с Новосмоленской набережной.

«Также выявлено, что несмотря на цель стратегического инвестиционного проекта «Строительство сети гостиниц массового сегмента» ООО «НТД» строило отдельные объекты, которые будут собственностью дольщиков — физических и юридических лиц», — уточнили в УФАС.

Проще говоря, строить собирались жилье, против чего протестовали местные жители.

Антимонопольщики обвинили Смольный в создании «дискриминационных условий» доступа к городскому имуществу со стороны других потенциальных инвесторов. Правительству Петербурга выдали предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства «путем отмены ранее принятых актов».

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