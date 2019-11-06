Ульяновск, , 16:03 — REGNUM В Ульяновской области численность населения продолжает сокращаться. За семь месяцев она уменьшилась на 4,4 тыс. человек, что связывают с естественной и миграционной убылью населения. Такие данные приводит Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, численность постоянного населения Ульяновской области на 1 августа 2019 года составила 1234 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 4,4 тыс. человек (на соответствующую дату 2018 года — на 4,8 тыс. человек), или на 0,4%.

«Сокращение численности населения происходило из-за продолжающегося процесса естественной и миграционной убыли населения», — говорят в Ульяновкстате.

В январе-июле в регионе родились 6323 детей, что на 9,5% (или на 665 человек) меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Умерли за указанный период 10 161 человек — смертность сократилась на 4,9% (или на 526 человек). В целом число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза (в январе-июле 2018 года — в 1,5 раза).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области дали пессимистический демографический прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Власти констатировали, что в части рождаемости в регионе «откатились на 10 лет назад».

Напомним, в феврале 2019 спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко констатировала, что в Ульяновской области «в целом демографическая ситуация остаётся непростой», предложив проанализировать комплекс мер. Глава верхней палаты парламента констатировала, что «с 2014 года численность населения стабильно сокращается порядка на 5 тыс. человек».

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