Москва, , 15:52 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам Анна Кузнецова заявила о поддержке жительницы Москвы, которая оспаривает решение суда об изъятии у неё внука, чьи родители в настоящее время находятся в местах лишения свободы. Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, свою позицию Кузнецова уже обозначила на заседании специально созданной рабочей группы с участием представителей органов опеки и попечительства, столичного департамента труда и социальной защиты, правозащитных организаций, сообщества приемных семей и психологов.

Нагатинский районный суд Москвы 11 октября удовлетворил иск органов опеки об отстранении бабушки от обязанностей опекуна. Поводом для иска и судебного решения стал тот факт, что москвичка сдала в аренду квартиру, которая закреплена за ребёнком. При этом никаких других претензий, в том числе по воспитанию внука и условиях его проживания, женщина за весь двухлетний период опеки не получала.

Кузнецова заявила, что её с самого начала «поразила эта история». Она назвала неправильной ситуацию, когда «у органов опеки есть вопросы к порядку ведения бабушкой хозяйственной деятельности, а в итоге наказанным оказался ребенок».

По предложению детского омбудсмена специалисты дополнительно обследовали ребёнка, результаты которого подтвердили его привязанность к родной бабушке. «Для него она сейчас самый родной и близкий человек», — сказала Анна Кузнецова.

Со стороны омбудсмена и департамента соцзащиты профильным ведомствам уже рекомендовано пересмотреть вопрос отстранения опекуна от своих обязанностей.

«Органы опеки, конечно, поспешили, и теперь отменить это решение можно только через суд апелляционной инстанции», — сообщила Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребёнка выразила уверенность, что ситуация разрешится благополучно. Она также предупредила органы опеки от принятия поспешных радикальных решений в вопросах изъятия детей.

«Главное — до конца использовать ресурс, который поможет сохранить семью», — подчеркнула Анна Кузнецова.

В конце октября в Москве рассматривали ещё один случай, связанный с вопросом предоставления бабушке права опеки над внуком, родители которого бесследно исчезли. Женщина сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже, но поскольку мать и отца ребёнка, уже проживавшего на то время с бабушкой, найти не удавалось, трёхлетний мальчик был изъят у неё и помещен в медицинское учреждение. В ситуацию тогда также вмешалась Анна Кузнецова — в настоящее время опека на бабушку уже оформлена.