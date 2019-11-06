Москва, 6 ноября 2019, 15:52 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам Анна Кузнецова заявила о поддержке жительницы Москвы, которая оспаривает решение суда об изъятии у неё внука, чьи родители в настоящее время находятся в местах лишения свободы. Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, свою позицию Кузнецова уже обозначила на заседании специально созданной рабочей группы с участием представителей органов опеки и попечительства, столичного департамента труда и социальной защиты, правозащитных организаций, сообщества приемных семей и психологов.
Нагатинский районный суд Москвы 11 октября удовлетворил иск органов опеки об отстранении бабушки от обязанностей опекуна. Поводом для иска и судебного решения стал тот факт, что москвичка сдала в аренду квартиру, которая закреплена за ребёнком. При этом никаких других претензий, в том числе по воспитанию внука и условиях его проживания, женщина за весь двухлетний период опеки не получала.
Кузнецова заявила, что её с самого начала «поразила эта история». Она назвала неправильной ситуацию, когда «у органов опеки есть вопросы к порядку ведения бабушкой хозяйственной деятельности, а в итоге наказанным оказался ребенок».
По предложению детского омбудсмена специалисты дополнительно обследовали ребёнка, результаты которого подтвердили его привязанность к родной бабушке. «Для него она сейчас самый родной и близкий человек», — сказала Анна Кузнецова.
Со стороны омбудсмена и департамента соцзащиты профильным ведомствам уже рекомендовано пересмотреть вопрос отстранения опекуна от своих обязанностей.
Уполномоченный по правам ребёнка выразила уверенность, что ситуация разрешится благополучно. Она также предупредила органы опеки от принятия поспешных радикальных решений в вопросах изъятия детей.
В конце октября в Москве рассматривали ещё один случай, связанный с вопросом предоставления бабушке права опеки над внуком, родители которого бесследно исчезли. Женщина сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже, но поскольку мать и отца ребёнка, уже проживавшего на то время с бабушкой, найти не удавалось, трёхлетний мальчик был изъят у неё и помещен в медицинское учреждение. В ситуацию тогда также вмешалась Анна Кузнецова — в настоящее время опека на бабушку уже оформлена.