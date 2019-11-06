Кемерово, , 15:43 — REGNUM Подрядная организация готовит площадку для второго этапа строительства президентского кадетского училища в Кузбассе, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

На втором этапе появятся два спальных трёхэтажных корпуса на 480 кадетов (общая площадь зданий — около 8 тыс. кв. м.). Также здесь появится спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену (общая площадь — более 5,5 тыс. кв. м.), крытая автостоянка для автобусов. Объекты будут соединены тёплым переходом.

Подрядчик уже установил ограждение и завёз сваи. К строительно-монтажным работам организация планирует приступить в ближайшее время.

Срок сдачи спального корпуса — август 2020 года, остальных объектов — декабрь 2020 года. Весной обещают завершить благоустройство всей прилегающей территории училища.

Как отметили в правительстве региона, после завершения строительства в кемеровском президентском кадетском училище смогут жить и учиться 840 кадетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года в Кемерове открылся президентское кадетское училище. Училище открыло двери для 360 учеников. В текущем году здесь осуществлен набор в пятые, шестые и седьмые классы.

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