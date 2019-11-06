Грозный, , 15:42 — REGNUM В Чечне в 2019 году завершится программа переселения жителей Надтеречного района с территорий, расположенных в зонах с угрозой оползней. До конца года будет сдан 61 дом сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Ранее, в мае 2019 года, в этом районе был сдан поселок имени Ахмата Кадырова, в котором были построены для «оползневиков» 128 домов. Общее число переселенцев в новые дома в этом районе достигнет свыше полутора тысяч человек.

Всего в 2019 году в Чечне будет предоставлено новое жилье для 2000 граждан, проживающих в оползневых зонах Грозненского, Надтеречного, Гудермесского и Ножай-Юртовского районов.

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