Пятигорск, Ставропольский край, , 15:38 — REGNUM В продаже фальшивых денег уличили четырех жителей города Пятигорска. При помощи махинаций с поддельными купюрами злоумышленники похитили более 300 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе МВД Ставропольского края.

Установлено, что трое молодых людей и девушка вступили в сговор, договорившись продать фальшивые иностранные купюры. Исполнительницей криминального плана должна была стать женщина.

В этот же день подельники нашли в Пятигорске человека, которому девушка передала для обмена девять фальшивых банкнот, получив взамен более 300 тыс. рублей. Деньги подозреваемые поделили между собой.

Однако вскоре после сделки потерпевший обнаружил, что получил поддельную валюту, и обратился в полицию. Всех четверых злоумышленников задержали, а затем заключили под стражу. Подозреваемые дали признательные показания.

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