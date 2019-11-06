Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM В Ленинградской области на границе с Петербургом должны снести торговый центр в Новом Девяткино, который угрожал пожарной безопасности посетителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Снос Rhys Asplundh

Ленинградский областной суд удовлетворил иск Всеволожского городского прокурора и признал торговый центр самовольной постройкой.

Суд также запретил его эксплуатировать и указал снести за счет собственника. Дело в том, что суд также признал недействительными два разрешения на строительство этого объекта и отсутствующим — право собственности на 13 нежилых помещений в его составе.

На этот торговый центр неоднократно жаловались граждане после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Надзорная проверка показала, что в Новом Девяткино «грубо нарушены технические регламенты, требования действующего законодательства в области строительства и пожарной безопасности, а сам объект несет непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, имуществу физических и юридических лиц».

Однако, вопреки требованиям прокурора, суд первой инстанции иск не удовлетворил. В связи с этим прокуратура и подала апелляцию в Ленинградский областной суд.