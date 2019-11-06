Липецк, , 15:25 — REGNUM В Липецкой области 31 октября ввели в эксплуатацию три межпоселковых газопровода общей протяженностью 18,6 километра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, работы проводились в рамках реализации программы по газификации и реконструкции газораспределительных сетей региона.

Газом обеспечили пять населенных пунктов региона: посёлок Первое Мая (Липецкий район), село Крутое (Лебедянский район), а также деревни Алексеевка, Заря и Писаревка (Задонский район). Новые газопроводы создадут условия для газификации более 200 домовладений.

Уровень газификации Липецкой области составляет 97%. Договорённость о стопроцентной газификации была достигнута во время недавней рабочей встречи главы региона Игоря Артамонова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом», — заявил Игорь Артамонов.