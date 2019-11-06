Магас, , 15:23 — REGNUM житель Ингушетии, разыскиваемый по подозрению в участии в убийстве начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, дважды баллотировался в депутаты райсовета Назрановского муниципального района. Имя Курейша Картоева значится в списках зарегистрированных кандидатов от ЛДПР на муниципальных выборах в 2009-м и в 2011 годах.

В графе «образование» у Картоева указано — высшее профессиональное, а в графе «должность» — временно не работает.

Как пишет ряд СМИ, в Москве Картоев работал в такси. Он также числится в числе нарушителей за превышение скорости и за неправильную парковку, пишет «МК». Кроме того, по данным издания, у него имеется штраф за неуплату налогов на сумму свыше 4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что МВД распространил ориентировку на поиск подозреваемого в убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. В ней говорится, что подозревамый — 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. Он может находиться в Ингушетии, так как выехал из Москвы в 18:00 5 ноября на рейсовом автобусе, следующем в дагестанский город Хасавюрт.

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