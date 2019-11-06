Москва, , 15:20 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 6 ноября открыл новое здание отдела полиции по району Ростокино. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Полиция России Мвд.рф

«Правительство Москвы реализует программу улучшения условий службы сотрудников полиции, которая включает строительство более 30 новых объектов для размещения подразделений, которые работают в неприспособленных и некомфортных помещениях. Начиная с 2010 года мы уже завершили строительство 16 зданий», — отметил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что новое здание позволит страдам порядка более эффективно выполнять свои функции. Так, площадь объекта в 3,5 раза превышает размер старого отдела полиции по району Ростокино. Новое здание районного отдела полиции возведено недалеко от старого, по адресу: улица Бажова, дом 15А.

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