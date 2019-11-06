Газиантеп, Турция, , 15:22 — REGNUM В Турции для задержания так называемого «ответственного» движения Фетхуллаха Гюлена по Газиантепу, скрывающегося от правосудия подозреваемого Гюльтекина Бибара выпущен «красный циркуляр».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, 8-ой суд Газиантепа по тяжким уголовным преступлениям выпустил ордер на задержание «беглого» подозреваемого Гюльтекина Бибара, для которого сторона обвинения требует от 15 до 22,5 лет тюремного заключения по составу «руководство вооружённой террористической организацией», в форме «красного циркуляра».

«Красный циркуляр» на Бибара, разыскиваемого для задержания с дальнейшей перспективой судебного ареста, был направлен в Главное управление Министерства юстиции по международному праву и внешним сношениям. Известно, что подозреваемый связан с «газиантепским имамом» Мехметом Коджатюрком, также подавшимся в бега.