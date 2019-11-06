Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM Сроки по ремонту центральных улиц Екатеринбурга были продлены из-за задержки в доставке гранита. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

По словам градоначальника, в 2019 году в городе «в десять раз» были увеличены объёмы благоустройства — 42 кв. км тротуаров вместо 4.

«И не рассчитали», — признал мэр.

Кроме того, к исполнителям с большой задержкой прибыл гранит. Поэтому на следующий год он будет закупаться заранее, пообещал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продолжат укладывать гранитную плитку даже в снежную погоду. В мэрии заверили, что это допустимо по технологии.

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