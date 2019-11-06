Москва, , 14:59 — REGNUM Театры запрещать нельзя, так как они отражают те острые проблемы, которые есть в обществе, считает проректор Российской академии музыки им. Гнесиных Дина Кирнарская. Об этом она заявила 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, возражая члену Общественной палаты РФ Павлу Пожигайло, призвавшему к закрытию в РФ театров.

«Автор этой самой инициативы, в частности вы, забываете о том, что театр — это зеркало, которое держат деятели искусства перед обществом. Вы путаете рожу и зеркало, — сказала Кирнарская. — Если вам не нравится зеркало, значит, рожа кривая. А вы пытаетесь зеркало разбить. Театр показывает, что в обществе есть какие-то болезненные явления. Театр показывает, что в обществе есть острые проблемы. Именно для этого существует искусство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пожигайло заявил, что он «естественно» закрыл бы все театры, что, по его мнению, дало бы возможность вернуть людей в Церковь.