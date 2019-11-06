Москва, 6 ноября 2019, 14:59 — REGNUM Театры запрещать нельзя, так как они отражают те острые проблемы, которые есть в обществе, считает проректор Российской академии музыки им. Гнесиных Дина Кирнарская. Об этом она заявила 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, возражая члену Общественной палаты РФ Павлу Пожигайло, призвавшему к закрытию в РФ театров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пожигайло заявил, что он «естественно» закрыл бы все театры, что, по его мнению, дало бы возможность вернуть людей в Церковь.