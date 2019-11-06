Челябинск, , 14:53 — REGNUM В Челябинске двое рецидивистов задержаны после нападения на двух школьниц. Информацию об этом журналистам подтвердили источники в силовых структурах.

Задержанные проверяются на причастность к преступлению. Расследование проводит СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября рецидивисты напали на девочек в Металлургическом районе города. Они надругались над ними и отобрали ценные вещи. Ориентировки на налётчиков были опубликованы в соцсетях. Правда, в полиции и СКР тогда не стали давать комментариев.

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