Москва, 6 ноября 2019, 14:46 — REGNUM Современный спектакль «полностью идёт в область ЛГБТ-эстетики», считает ранее призывавший к закрытию в России театров член Общественной палаты Павел Пожигайло. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, Пожигайло зачем-то признался, что в своё время чистил снег у «Московского театра на Таганке», чтобы попасть на спектакль «Мастер и Маргарита».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты Павел Пожигайло в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что если бы стал президентом, то первым делом закрыл бы театры.