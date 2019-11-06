Москва, , 14:46 — REGNUM Современный спектакль «полностью идёт в область ЛГБТ-эстетики», считает ранее призывавший к закрытию в России театров член Общественной палаты Павел Пожигайло. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Моя жена тоже думала, что я всё шучу, а сейчас мы уже восьмого ребенка ждём, — сказал Пожигайло, отвечая на вопрос ведущего программы, не пошутил ли член ОП РФ, призывая к закрытию театров. — Я максималист. В своё время, получив хорошее образование, я знаю, что ситуацию надо довести до предела. Если не довести до предела, то никто тебя не услышит. Будь у меня возможность, я бы ввел цензуру в государстве. Сделал бы ревизию всей репертуарной политики, которая есть. Я бы убрал «Конёк-горбунок» из МХАТа Чехова и всю эстетику постмодернистскую. Сегодняшний спектакль полностью идёт в область ЛГБТ-эстетики».

Кроме того, Пожигайло зачем-то признался, что в своё время чистил снег у «Московского театра на Таганке», чтобы попасть на спектакль «Мастер и Маргарита».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты Павел Пожигайло в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что если бы стал президентом, то первым делом закрыл бы театры.