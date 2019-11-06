Владимир, , 14:46 — REGNUM Во Владимирской области до конца 2019 года построят 20 фельдшерско-акушерских пунктов и одну амбулаторию. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным директора областного департамента здравоохранения Алексея Мозалёва, работы идут на 14 объектах из 21. Пять объектов находятся в процессе заключения контрактов на строительство. По ещё двум объектам проводятся конкурсы на подрядчика. Этот процесс, как заявили в администрации, затянулся из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

Органам местного самоуправления поручили построить подъездные пути к объектам здравоохранения, чтобы до них было проще добраться транспорту.