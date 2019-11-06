Майкоп, , 14:50 — REGNUM Обвиняемый в убийстве школьницы 47-летний житель Адыгеи имеет богатое криминальное прошлое. Ранее он был судим за убийство и кражу, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, Майкопский городской суд сегодня арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве 16-летней Дарьи Ш., пропавшей 24 мая 2019 года. Он признался в содеянном и указал следствию на место захоронения старшеклассницы, где вечером 5 ноября был обнаружен труп несовершеннолетней с телесными повреждениями.

В МВД рассказали, что обвиняемый нигде не работал, постоянного заработка не имел. В 2002 году он был приговорен к 12 годам колонии за убийство и кражу, но освободился по УДО в марте 2012 года. Отмечается, что ранее совершенное им убийство схоже по своим криминалистическим характеристикам с преступлением, совершённым против 16-летней девушки.

До сентября месяца текущего года обвиняемый проживал в Майкопе, затем переехал в поселок Тульский Майкопского района Адыгеи. Во время обысков по месту жительства был изъят мобильный телефон убитой школьницы, ради которого, по словам подозреваемого, было совершено нападение.

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