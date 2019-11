Тбилиси, , 14:37 — REGNUM 6 ноября министерство внутренних дел опубликовало заявление, в котором объявило, что сотрудники ведомства обеспечат защиту общественной безопасности и права каждого человека на свободу выражения во время показа фильма «А потом мы танцевали».

«Призываем всех соблюдать требования закона. В противном случае, полиция будет действовать в рамках своего мандата, и каждый факт правонарушения будет незамедлительно пресечен», — говорится в заявлении МВД.

В заявлении также отмечается, что одной из задач Министерства внутренних дел является защита прав и свобод человека, независимо от пола человека, его религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, политических взглядов и других признаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8−10 ноября в нескольких кинотеатрах в Тбилиси и Батуми состоится премьера грузинско-шведского художественного фильма «А потом мы танцевали» (And Then We Danced). Все билеты на показы уже проданы.

Фильм вошел в список «самых захватывающих талантов» Каннского кинофестиваля — 2019, победил в номинации «Лучшая мужская роль» на Международном кинофестивале в испанском городе Вальядолиде и получил «Сердце Сараево» на кинофестивале в Боснии и Герцеговины. В центре сюжета история молодого парня Мераба (Леван Гелбахиани), который с детства танцует в национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мэри (Анна Джавахишвили). Однажды в их коллектив приходит Ираклий (Бачи Валишвили), который вскоре становится конкурентом героя, но вскоре Мераб влюбляется в него.

Грузинская православная церковь заявила о своем протесте против показа фильма о любви гей-пары. Организация «Грузинский марш» заявила о намерении провести акцию протеста в день премьеры фильма.

