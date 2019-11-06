Лондон, , 14:35 — REGNUM Решение полиции Лондона о запрете протестных акций экологического движения Extinction Rebellion не соответствует закону, к такому решению пришёл Высокий суд столицы Великобритании. Об этом 6 ноября сообщает газета The Guardian.

«Это историческая победа, потому что впервые мы оспорили превышение полномочий полицией и победили», — приводит издание комментарий на решение Высокого суда Лондона одной из сторонниц движения — баронессы Дженни Джонс, которая также назвала данное решение «великолепным».

Отметим, ранее, в октябре, полиция Лондона постановила полностью запретить массовые акции протеста экологического движения Extinction Rebellion в интересах обеспечения правопорядка в соответствии с 14-й статьей закона об общественном порядке от 1986 года.