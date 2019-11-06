Нью-Дели, , 14:27 — REGNUM В столице Индии Дели продолжается противостояние сотрудников местной полиции и адвокатов, которые обвиняют друг друга в столкновениях 2 ноября на площади у судебного комплекса Тис Хазари. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

С 4 ноября члены Ассоциации адвокатов Индии и сотрудники полиции ведут мирную забастовку, отказываясь выполнять свои должностные обязанности. Большинство судов и полицейских участков Дели закрыты. Председатель Ассоциации адвокатов Индии Манан Кумар Мишра потребовал, чтобы полицейские, принявшие участие в столкновениях 2 ноября, были арестованы, а против участников полицейской забастовки были применены дисциплинарные взыскания. Полицейские намерены продолжать демонстрации против адвокатов до тех пор, пока «справедливость не восторжествует».

Ранее, 2 ноября, у судебного комплекса Тис Хазари в Дели произошли столкновения между адвокатами и сотрудниками полиции. В ходе потасовки пострадали по меньшей мере 20 полицейских и восемь юристов, были повреждены 12 мотоциклов, 8 тюремных микроавтобусов, а также была сожжена одна полицейская машина. Причиной столкновений стало нарушение правил парковки автомобилей одним из адвокатов судебного комплекса Тис Хазари.