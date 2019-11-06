Верхний Уфалей, Челябинская область, , 14:08 — REGNUM В челябинском Верхнем Уфалее на территории детского парка найдено захоронение XIX века. Об этом пишут южноуральские СМИ.

«Первый областной» сообщает, что рабочие клали в парке брусчатку и в этот момент увидели надгробный камень. Оказалось, что в 1816—1939 годах в парке находилось кладбище.

По данным СМИ, на этом погосте хоронили наиболее уважаемых местных жителей. Останки оставят в земле. А камень заберёт община храма Рождества Пресвятой Богородицы,

Отметим, случаи обнаружения старинных могил на Урале не редкость. Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году под Площадью 1905 года в Екатеринбурге нашли целое кладбище XVIII века.