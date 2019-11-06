Москва, , 14:13 — REGNUM Погода в Москве в течение недели будет меняться. Прогноз на ближайшие дни опубликован 6 ноября на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, завтра, 7 ноября в столице похолодает до +6…+8 °С. В пятницу и субботу дневная температура будет держаться на уровне +5…+7 °С. Но в воскресенье тепло вернется в Москву. В ней будет снова аномально тепло для ноября, ожидается, что воздух может прогреться до +11°С.

В течение всей недели ожидается облачность на небе. Возможны осадки.

Стоит отметить, что 5 ноября Гидрометцентр сообщил о том, что в Москве был побит температурный рекорд, который держался с 1922 года. Температура воздуха в этот день поднялась на 10,6 °С, что на 0,3 °С больше, чем было зафиксировано в начале прошлого века.