Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Согласно данным правительственной комиссии Грузии по вопросам миграции, Россия по-прежнему является одной из ключевых стран эмиграции для граждан Грузии. При этом за последние годы сократилось количество эмигрирующих из Грузии в Россию. Кроме того, растет количество граждан Грузии, которые покидают Россию. Об этом сообщает 6 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Так 2011 году в Россию отправились 7 325 граждан Грузии, назад вернулись лишь 416 человек. В 2018 году в Россию поехали 6 345 граждан, из них вернулись 4 314 человек.

Согласно отчету, общее число иммигрантов из Грузии в Россию составляет 450 000 человек. Большее всего денежных переводов в Грузию идет из России.