Рязань, , 14:07 — REGNUM Диспетчерские пункты на конечных остановках в Рязани возобновят свою работу. Их закрытие было связано с необходимостью перезаключить договоры между обанкротившейся автоколонной и собственниками помещений. Сейчас конкурсный управляющий МУП «Рязанская автоколонна №1310» прорабатывает вопрос об аренде помещений на остановках, сообщили 6 ноября в пресс-службе мэрии.

Особо остро эта проблема стоит на конечных станциях «Новосёлов, д. 60» и «Строитель». Для того, чтобы водители и кондукторы муниципального предприятия могли прерваться на обед и отдых, конкурсный управляющий обанкротившейся автоколонны перезаключит договоры. Кроме того, всем сотрудникам Управления рязанского троллейбуса до 15 ноября выдадут карты автоматической системы оплаты проезда, дающие право на бесплатный проезд в муниципальном пассажирском транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура банкротства автоколонны началась в октябре 2018 года. Имущество предприятия передали в ведение единого муниципального перевозчика, сотрудников перевели в Управление рязанского троллейбуса.

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