Малоярославецкий район, Калужская область, , 14:06 — REGNUM В Калужской области свалка отходов третьего класса опасности обнаружена около деревни Алешково Малоярославецкого района, сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Калужской межрайонной природоохранной прокуратуре.

По данным ведомства, общая площадь земельного участка, загрязненного отходами, составила 648,5 квадратных метра, что создало серьёзную угрозу окружающей среде. Размер вреда, причиненного почве в результате незаконного размещения отходов, превысил 37 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

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