Чита, , 13:52 — REGNUM В Забайкальском крае в частную собственность фермеру передали участок реки Унго. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, река является притоком озера Байкал.

По документам купли-продажи главе крестьянского хозяйства для осуществления хозяйственной деятельности были переданы земельные участки. Однако чиновники не учли, что в их границах протекает река.

В прокуратуре напомнили, что водный объект с береговой полосой является федеральной собственностью, поэтому муниципальные органы власти не имеют право ею распоряжаться. Для истребования участка реки назад надзорное ведомство подало иск в суд.

Напомним, это далеко не первый подобный случай. Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Северобайкальского района Бурятии передала в аренду на 49 лет озеро рядом с Байкалом для ведения сельскохозяйственной деятельности.

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