Красногорск, , 16:56 — REGNUM Водитель автобуса из Подмосковья занял второй место на конкурсе «Водитель года — 2019» в Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мострансавто.

Соревнования провели 1−2 ноября на трассе «Формулы-1». В них приняли участие 100 водителей из разных транспортных предприятий России. По итогам соревнований представитель Мострансавто Максим Козлов занял второе место.

Читайте ранее в этом сюжете: В праздничные дни автобусы Подмосковья перевезли 2,6 млн пассажиров