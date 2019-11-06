Москва, , 13:54 — REGNUM Беспилотные воздушные судна (БВС) ZALA 421−08LA собственного производства решила предоставить волонтерам-поисковикам компания ZALA AERO, которая входит в концерн «Калашников». Сообщение об этом размещено 6 ноября на сайте «Калашников Media».

«БВС поможет волонтерам «Лиза Алерт» в поисках пропавших без вести людей в труднодоступных для обычного транспорта местах, а также сэкономит время поиска, когда жизнь человека зависит от каждой минуты», — говорится в сообщении холдинга.

Отмечается, что летные отряды компании будут работать в 60 регионах страны. А представителей волонтерского движения «Лиза Алерт» обучат обращению с беспилотниками, и поисковики смогут ими пользоваться самостоятельно.

Напомним, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» создан в России в 2010 году. Названо движение было по имени погибшей в Подмосковье девочки, во время поисков которой объединились волонтеры. «Алерт» было взято от английского слова «alert» — «сигнал тревоги».