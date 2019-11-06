Донецк, 6 ноября 2019, 13:51 — REGNUM Украинские силовики могут свершить диверсию на химзаводе к северо-западу от Горловки, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передает 6 ноября «Донецкое агентство новостей».
В пресс-службе предполагают, что ВСУ могут совершить диверсию для того, чтобы обвинить Народную милицию ДНР, и затем сорвать разведение сил.
Напомним, ранее мэр Горловки рассказал о последствиях миномётного обстрела ВСУ окраины города.
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