Омск, , 13:45 — REGNUM Омский государственный технический университет будет проводить курсы для государственных служащих в сфере цифровизации и цифровой трансформации. Об этом 6 ноября заявил заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Алексей Галюжин на XVI межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

Он рассказал о направлениях развития цифровой экономики в России. «Две цели, которые мы преследуем, — это устранение цифрового неравенства и ускорение технологического развития», — сказал Галюжин.

Одним из важных направлений в формировании информационной инфраструктуры является строительство опорных центров обработки данных (ЦОД), сказал замдиректора департамента.

Он добавил, что сейчас на основе ЦОД идет исследование по всей стране, которое позволит построить «тепловые карты». «Это то, что позволит нам определить самые перспективные вариации. Принцип выбора вариаций — это связь, электроэнергия, возможность трансграничного взаимодействия с другими странами».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в рамках XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана состоялась пленарная сессия «Казахстан и Россия: цифровая трансформация».

Отметим, тепловая карта — это графическое представление данных о различных системах, которое позволяет выявить наиболее выгодный режим работы системы или предпринять оптимальные действия на основе особым образом организованных данных.

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