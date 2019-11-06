Черкесск, , 13:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в план по благоустройству до 2024 года включены 24 общественные территории и 310 дворов многоэтажных домов. Такие цифры приводятся в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на реализацию программы благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет направлено в течение этого периода 862,4 млн рублей, из них из регионального бюджета — 8,4 млн рублей.

В рамках работ по благоустройству общественных территорий будут проведены в порядок места массового отдыха и парки во всех районах Карачаево-Черкесии. Всего благоустройством будут охвачены 45 гектаров территории.

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