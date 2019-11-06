Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Регулярный круговой трамвайный маршрут «Первый туристический» (Т1) с 6 ноября будет ходить через самые красивые мосты Петербурга и свяжет Васильевский остров, Петроградскую сторону с Финляндским вокзалом и Цирком на Фонтанке. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Ретро-трамваи в Музее городского электрического транспорта Петербурга Electrotrans.spb.ru

ННа линии будет работать репликар широко распространенного в Ленинграде в советские годы трамвая «Американка», построенный в Цехе ремонта трамваев Горэлектротранса на Московском проспекте.

Трамвай, прокатиться на котором будет интересен не только туристам, но и жителям города, по ходу следования будет делать 16 остановок. Как отмечают в комтрансе, с запуском маршрута Т1 возобновляется регулярное трамвайное движение на Литейном проспекте.

«На пути туристического трамвая — 500 достопримечательностей и шесть мостов: Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий», — отметили в комитете.

Пассажиры «Первого туристического» смогут также увидеть «Аврору» и Михайловский замок, Петропавловку и Ленинградский зоопарк, Марсово поле и Летний сад. Туристический трамвай будет делать четыре рейса ежедневно, отправляясь от Музея городского электрического транспорта в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», трамвай ЛМ-33 по прозвищу «Американка» был выбран для обслуживания нового маршрута «Первый туристический» неслучайно. Т1 призван стать новым туристическим брендом Санкт-Петербурга наряду с Эрмитажем, Мариинским театром и разводными мостами. Трамваи этой модели служили пассажирам полвека, застали годы войны и блокады и ушли с линии только в 1979 году.