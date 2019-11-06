Рязань, 6 ноября 2019, 13:41 — REGNUM Троллейбусное управление Рязани приняло на работу столько кондукторов и водителей автобусов из обанкротившейся «Автоколонны 1310», сколько было необходимо. Остальных, порядка 150 человек, перевести невозможно, заявил руководитель управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно 6 ноября на встрече с представителями предприятий.
По словам чиновника, в рейс за день выходит 40 автобусов, всего их на предприятии порядка 50. Из автоколонны в УРТ перевести всех было невозможно.
При этом начальник управления дал понять, что предприятию нужны работники на троллейбусы, сообщает издание «62 Инфо».