Рязань, , 13:41 — REGNUM Троллейбусное управление Рязани приняло на работу столько кондукторов и водителей автобусов из обанкротившейся «Автоколонны 1310», сколько было необходимо. Остальных, порядка 150 человек, перевести невозможно, заявил руководитель управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно 6 ноября на встрече с представителями предприятий.

По словам чиновника, в рейс за день выходит 40 автобусов, всего их на предприятии порядка 50. Из автоколонны в УРТ перевести всех было невозможно.

«Не нарушен ни один пункт трудового законодательства. Перевод продолжался полтора месяца. Все, кто хотел, пришли и написали заявления. Кто был в отпуске? Вы же до отпуска знали, что такое будет. Если мы переведём и эти 150 человек, УРТ тоже обанкротится», — сказал Андрей Михно.

При этом начальник управления дал понять, что предприятию нужны работники на троллейбусы, сообщает издание «62 Инфо».