Кострома, , 13:37 — REGNUM В Костроме впервые прошел Молдавский национальный Праздник яблок, — сообщает K1news/

Участники смогли познакомиться с традициями Молдавии и попробовать разные блюда из яблок. Эти ароматные плоды, как символ солнечной Молдовы, присутствуют в национальной кухне почти в каждом блюде.

Костромичи смогли оценить вертуту — это молдавский рулет из вытяжного теста с яблоками и изюмом, плацинды — рогалики с фруктами, салат «Кишиневский», всевозможные напитки с добавлением яблочного сока.

В Костромской области на сегодняшний день проживает более тысячи молдаван. В 2018 году внешнеторговый оборот между Костромской областью и Молдавией составил 7,8 млн долларов США, это на 19% больше, чем в 2017 году. Активно развивается сотрудничество в сфере культуры, образования.

У Костромы в побратимах два молдавских города — Сороки и Чадыр-Лунга.