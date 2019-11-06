Кызыл, , 13:32 — REGNUM Качество знаний русского языка жителями Тувы значительно повысилась за последние годы. Средний оценка на ЕГЭ по этому предмету с 2016 по 2018 годы поднялась с с 51 балла до 63, сообщает портал «ТуваОнлайн».

Впрочем, это всё же на 7−9 пунктов ниже среднероссийского показателя. Однако по словам замминистра образования республики Елены Хардиковой, по сравнению с другими регионами Тува находится на разных стартовых позициях.

«В республике совсем другая языковая среда, поэтому всё это не может не влиять на нас. Тем не менее, Тува показывает стабильный рост и в этом году мы также ожидаем повышения среднего балла по русскому языку», — пишет издание.

Отмечается, что улучшение ситуации с русским языком ведёт к прогрессу и по другим предметам, поскольку именно русский является языком преподавания. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ЕГЭ-2019 70 учеников сдали экзамены на 90−100 баллов. Из них по русскому языку — 40 человек.

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