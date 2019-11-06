Париж, , 13:37 — REGNUM Госпитализация потребовалась французской 76-летней актрисе Катрин Денев из-за случившегося недомогания. Об этом сообщила, не раскрывая источников, газета Le Parisien.

По данным издания, актрису в тяжелом состоянии отвезли в одну из больниц в Париже. Отмечается, что требуется тщательное исследование ее здоровья.

Напомним, Катрин Денев является культовой для Франции актрисой театра и кино. Ее имя также широко известно во всем мире. Она принимала участие в съемках более, чем в 120 кинокартинах. В настоящее время также снимается в фильме, который планируется выпустить на экраны в 2020 году.