Село Чесма, Челябинская область, , 13:31 — REGNUM В Челябинской области следователи начали проверку по факту беременности трёх воспитанниц одного из детских домов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Речь идёт об одном из детдомов Чесменского района. По данным местных СМИ, здесь забеременели три девушки в возрасте 16 и 17 лет. Этот факт был выявлен в ходе проверки, которую провёл областной минсоц.

По данным СМИ, одна из воспитанниц находится в законном браке. Ещё две сдали в ЗАГС документы на регистрацию брака. СКР ведёт проверку соблюдения прав девушек. Ход проверки контролирует руководство областного следственного управления.