Село Чесма, Челябинская область, 6 ноября 2019, 13:31 — REGNUM В Челябинской области следователи начали проверку по факту беременности трёх воспитанниц одного из детских домов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Речь идёт об одном из детдомов Чесменского района. По данным местных СМИ, здесь забеременели три девушки в возрасте 16 и 17 лет. Этот факт был выявлен в ходе проверки, которую провёл областной минсоц.
По данным СМИ, одна из воспитанниц находится в законном браке. Ещё две сдали в ЗАГС документы на регистрацию брака. СКР ведёт проверку соблюдения прав девушек. Ход проверки контролирует руководство областного следственного управления.