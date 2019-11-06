Киев, , 13:29 — REGNUM Украинская певица Maruv ответила на критику, связанную с присуждением ей «российской» награды. Ряд изданий она обвинила в невежестве и «перекручивании фактов» на своей странице в Instagram.

Анна Корсун уточнила, что получила международную премию MTV в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia», однако название номинации не связано ни с гражданством, ни с привязкой к какой-либо стране. Речь идет о филиале глобального телеканала на постсоветском пространстве.

«Я пою для всех, кому нравится моя музыка», — подчеркнула Корсун.

Она добавила, что упомянула свою страну на церемонии и выходила за наградой под украинским флагом.

Как сообщало ИА REGNUM, Maruv получила награду от MTV 4 ноября. Ранее она отказалась выступать за Украину на «Евровидении» из-за запрета в контракте на гастроли в России.

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