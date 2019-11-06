Москва, , 13:32 — REGNUM Отчет с размерами средних зарплатах учителей в разных регионах России по итогам первых девяти месяцев 2019 года опубликовал Росстат на своем сайте.

Согласно имеющимся данным, самые высокие зарплаты получают учителя на Чукотке. Там работники школьных учреждений получают в среднем 99 042 рубля. Немного от них отстают педагоги Ямало-Ненецкого АО (97 530) и Москвы (97 282). Далее идут учителя Сахалина (86 760), Ненецкого АО (79 831) и Магаданской области (78 984).

Меньше всего средняя зарплата у работников школ в Северной Осетии. Там она составляет всего 21 999 рублей. Чуть выше результат в Кабардино-Балкарии (22 139), Карачаево-Черкесии (22 203), Ингушетии (22 291) и Дагестане (23 046).

Напомним, 5 ноября президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве заявил, что не должно быть «перекосов» в уровне зарплат учителей.