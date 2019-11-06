Уфа, , 13:41 — REGNUM В Башкирии открылся новый центр тестирования ГТО. Об этом 6 ноября передает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы республиканского правительства, новый центр тестирования ГТО разместился в Уфе в спорткомплексе «Динамо». Ранее центр располагался в небольшом помещении в лайфстайл-центре «Башкирия» и перестал соответствовать требованиям сегодняшнего дня.

По словам директора Военно-спортивного фонда-Башкортостан Виктора Макина, в настоящее время в Башкирии количество желающих выполнить нормативы ГТО многократно увеличилось. И в помещении спорткомплекса «Динамо» созданы все условия для сдачи нормативов в одном месте. В комплексе есть беговая дорожка, бассейн, тир и оборудованный зал.

По его словам, сдавать нормативы приходят много детей, в том числе выпускники школ, которые таким образом зарабатывают дополнительные баллы к ЕГЭ.