Москва, , 13:20 — REGNUM Литературный критик, а также писатель и публицист Лев Аннинский скончался в возрасте 85 лет. Об этом 6 ноября сообщил литературовед и телеведущий Александр Архангельский на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«Умер Лев Аннинский. Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его», — написал Архангельский.

Также он отметил, что, по его мнению, Аннинский чуть ли не самый первый в своем поколении научился писать легко и вольно, составляя правильные слова в правильном порядке, что, благодаря Аннинскому и двум-трем его сверстниками, потом стало нормой.

Кроме этого, литературовед и телеведущий рассказал, что он работал с покойным в журнале «Дружба народов» и отметил его крайне критичное к себе отношение.

«А еще жаль, что ему не дали блистательную книгу о Льве Толстом и кинематографе назвать «Охота на Льва», навязали советское, гладкое. Там был и двойной смысл, автобиографический. Мир ловил Льва Аннинского в свои силки, а Лев уклонялся, и хитро косил глазом. Вечная память», — заключил в своем сообщении Александр Архангельский.

Отметим, Лев Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. Закончил филфак МГУ и был распределён в аспирантуру. Работал в 50-х и 60-х годах в журнале «Советский Союз», затем в «Литературной газете», в журнале «Знамя», а также в Институте конкретных социологических исследований АН СССР. С 1972 по 1993 года работал в журнале «Дружба народов». Кроме этого работал в 90-х в журналах «Литературное обозрение» и «Родина» и в течение короткого времени был одновременно главным редактором журнала «Время и мы».