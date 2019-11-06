Магас, , 13:09 — REGNUM В Ингушетию прибыл из Сирии верхом на коне писатель и путешественник Аднан Азам. Его тур «Сирия — мир» протяженностью пять тысяч километров начался в городе Дамаске и завершится в Москве. По пути он посетил Багдад и Тегеран.

Гость из Сирии Sunja-ri.ru

На границе с Чечней Аднана Азама встретили с традиционным кавказским гостеприимством местные жители, представители администрации Сунженского района, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе муниципалитета. Они вручили путешественнику сувениры, в том числе знаменитый ингушский мед и минеральную воду «Ачалуки».

Как рассказал гость из Сирии, главная цель его путешествия — привлечение внимания общественности к единению государств в борьбе с терроризмом, а также укрепление гуманитарных и дружественных отношений с народами, которые в трудный для Сирии час пришли ей на помощь.

Есть у сирийского путешественника и еще одна цель — он хотел бы подарить президенту РФ Владимиру Путину арабскую лошадь Наязек Шам (Звезда Сирии). По прибытии в Москву он намерен осуществить свою задумку.

Напомним, ранее путешественник из Сирии побывал в Чечне.

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