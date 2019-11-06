Челябинск, , 13:09 — REGNUM В Челябинске на всех выходах из ремонтируемого подземного перехода на площади Революции будут постелены противоскользящие коврики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Такие коврики позволят уменьшить скользкость ступеней. Там, где они уже имелись ранее, но были изношены, их заменят.

Как сообщало ИА REGNUM, на скользкие ступеньки челябинцы жалуются даже летом. А в июле на них оступился и смертельно травмировался пожилой мужчина.

Реконструкция подземного перехода длится несколько месяцев. Закончить работы собираются к 9 ноября.

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