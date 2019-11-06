Москва, , 12:56 — REGNUM Не вызывает сомнений, что нынешняя социально-экономическая политика в России не имеет жизненной перспективы, что нужны кардинальные перемены. Вместе с тем данные проведённого опроса говорят о том, что такие перемены вряд ли произойдут, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 ноября, комментируя данные опроса о «решительных переменах».

«Посмотрите, каких изменений хочет большинство граждан нашей страны. Это изменения социалистического свойства. Мы хотим увеличения зарплат и пенсий, повышения уровня жизни, снижения тарифов ЖКХ и цен на продукты и лекарства, доступности медицины и образования, прекращения обнищания населения, уменьшения безработицы…

Мы требуем прекратить рост социального расслоения и несправедливое распределение доходов… И мы хотим активной созидательной роли государства в народном хозяйстве, общественной жизни, культуре, причём на благо большинства.

Вместе с тем посмотрите, на кого большинство граждан нашей страны возлагают надежды на перемены. Это Владимир Путин и Владимир Жириновский. Но эти политики по определению в силу своего собственного мировоззрения и тех «команд», с которыми они работают, не могут осуществить такие перемены!

Очень печальна для меня такая политическая поверхностность суждений моих соотечественников. Причём её примеры встречаются на каждом шагу. Есть у меня одна знакомая, ей 80 лет, она прожила большую трудовую жизнь, 47 лет была директором школы… Очень внимательно следит за жизнью страны.

Так вот, до неё только недавно дошло, что в России состоялся реванш капитализма и что именно по его законам мы сегодня живём.

Она от иллюзий по поводу того, кто и в каких целях правит нашей страной сегодня, отошла. Надеюсь, что и большинство граждан России за ней последует.

Но этого мало. Надо ещё осознать, что любые даже самые радикально настроенные либералы предлагают нашей стране «перемены» того же свойства — в интересах капитала», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что по данным опроса Московского центра Карнеги и «Левада-центра», 59% жителей России полагают, что стране нужны решительные перемены. Два года назад так считали только 42% опрошенных.

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