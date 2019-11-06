Брянск, , 13:21 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Брянской области подало в суд на местного производителя поваренной йодированной соли. По результатам исследования продукции было установлено, что изготовитель не доложил в продукт йод и недостоверно указывает сроки годности соли, сообщили 6 ноября в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

Образец продукции «Соль поваренная пищевая выварочная йодированная сорт экстра» был отобран в ходе плановой проверки контролирующим органом в сетевом магазине в оренбургском Бугуруслане. Изготовитель соли — брянское ООО «ТДС». Роспотребнадзор нашёл в продукции 0,021+/ — 0,006 мг/г йода, при этом по гигиеническому нормативу должно быть 0,04 +/ — 0,015 мг/г. На упаковке производитель указал, что срок годности соли исчисляется от даты упаковывания, хотя законом предусмотрено вести отчёт со дня выработки.

Суд назначил ООО санкцию в виде предупреждения, производитель ещё может обжаловать решение в установленные законом сроки.