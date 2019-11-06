Пекин, , 12:46 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила «синий» уровень погодной опасности в связи с приближением тайфуна «Накри», который принесет сильный ветер в некоторые районы на юге страны, сообщает агентство Синьхуа.

Глаз «Накри», который стал уже 24-м тайфуном за год, находился в юго-восточных районах Южно-Китайского моря в 570 км к юго-востоку от города Саньша провинции Хайнань по данным на 8:00 по местному времени 6 ноября.

Тайфун продолжит движение в сторону юго-востока Южно-Китайского моря, а затем начнет смещение к западу 8 ноября. Он принесёт холодный воздух, сильный ветер на Тайвань, а также в провинции Фуцзянь, Гуандун и Хайнань. Все суда будут отозваны в порты.

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