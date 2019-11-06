Москва, , 12:45 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям II съезда Общества русской словесности, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что организация выполняет благородную миссию — заботится об укреплении позиций русского языка как языка межнационального общения.

«Работа съезда внесёт значимый вклад в консолидацию специалистов сферы образования, представителей государственных организаций и родительского сообщества», — подчеркнул Путин и пожелал участникам конструктивных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание II съезда Общества русской словесности под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится в Фундаментальной библиотеке МГУ им. Ломоносова.

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