Краснодар, , 12:41 — REGNUM Концепция развития набережной вдоль реки Кубань от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста в Краснодаре представлена 6 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.

Концепцию представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Она отметила, что речь идёт о создании единой зоны от Тургеневского моста до ЖК «Новый город» в Юбилейном микрорайоне. Проект ранее уже обсуждался с жителями микрорайонов, и все пожеланий и замечания разработчики постарались участь в проекте.

Реализовать проект развития территории планируется поэтапно, в течение нескольких лет, прокомментировал глава города Евгений Первышов.

«В перспективе мы получим единую пешеходную набережную, большую зону отдыха вдоль реки от Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне до парка им. 30-летия Победы. Конечно, она должна стать новой полноценной, привлекательной для жителей и гостей города достопримечательностью Краснодара, новым центром притяжения», — отметил глава города.