Краснодар, 6 ноября 2019, 12:41 — REGNUM Концепция развития набережной вдоль реки Кубань от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста в Краснодаре представлена 6 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.
Концепцию представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Она отметила, что речь идёт о создании единой зоны от Тургеневского моста до ЖК «Новый город» в Юбилейном микрорайоне. Проект ранее уже обсуждался с жителями микрорайонов, и все пожеланий и замечания разработчики постарались участь в проекте.
Реализовать проект развития территории планируется поэтапно, в течение нескольких лет, прокомментировал глава города Евгений Первышов.