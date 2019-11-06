Киев, , 12:47 — REGNUM Перед началом 2019−2020 учебного года на Украине закрылись 200 школ, сообщило 6 ноября информационное агентство «УНН».

"По оперативным данным областных органов управления образованием, на начало 2019—2020 учебного года были закрыты почти 200 школ», — сказано в сообщении.

В пресс-службе министерства образования Украины подчеркнули, что часть школ закрылась временно, в том числе из-за проведения капитального ремонта.

«Среди основных причин: закрытие малокомплектных школ и перевод детей в опорные заведения; аварийное состояние помещений; реорганизация в филиалы опорных учебных заведений», — рассказали чиновники.

Отметим, что перед началом 2018−2019 учебного года на Украине закрылись 120 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больнице Чернигова оказались 15 школьников с симптомами гепатита «А». Правоохранители возбудили уголовное дело по факту вспышки болезни в учебном заведении города.

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