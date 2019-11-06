Киев, 6 ноября 2019, 12:47 — REGNUM Перед началом 2019−2020 учебного года на Украине закрылись 200 школ, сообщило 6 ноября информационное агентство «УНН».
В пресс-службе министерства образования Украины подчеркнули, что часть школ закрылась временно, в том числе из-за проведения капитального ремонта.
Отметим, что перед началом 2018−2019 учебного года на Украине закрылись 120 школ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больнице Чернигова оказались 15 школьников с симптомами гепатита «А». Правоохранители возбудили уголовное дело по факту вспышки болезни в учебном заведении города.
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